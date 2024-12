Ladri in casa dei nonni, rubate le mance di Natale dei nipoti

E’ successo due notti fa in un’abitazione di Laorca

“E’ sempre stata una zona tranquilla, da oggi abbiamo messo allarmi a porte e finestre”

LECCO – Ladri in azione l’altra notte in un’abitazione di Laorca situata in via Crogno. Nottetempo i topi di appartamento hanno scassinato la porta di ingresso dell’appartamento di due persone anziane iniziando a rovistare e frugare in ogni dove.

Nelle abitazioni a fianco, i famigliari dei due anziani coniugi tra cui una figlia e un nipote non hanno sentito alcun rumore e non si sono accorti di nulla.

Il bottino? Soldi contanti presi dal portafoglio e sei buste natalizie destinate ai nipoti, ognuna contenente cento euro, trovate sotto l’albero di Natale. Un gesto tanto cinico quanto surreale: i malviventi hanno sottratto il denaro, ma si sono premurati di rimettere le letterine con gli auguri al loro posto, quasi a voler lasciare un segno di beffa nei confronti della famiglia.

La scoperta del furto è arrivata solo al risveglio, quando è stato evidente che la casa era stata visitata dai ladri. La denuncia è stata immediatamente presentata alla Polizia, che ha effettuato un sopralluogo per raccogliere elementi utili alle indagini.

Intanto la famiglia ha già provveduto ad allarmare la casa, mentre in paese è salita l’allerta con alcuni residenti pronti a fare da sentinella per le vie del paese.