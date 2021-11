Due giovani denunciati dalla polizia a Lecco per il pestaggio di un ragazzino

Gli avrebbero chiesto una sigaretta ma alla risposta negativa lo avrebbero aggredito

LECCO – Un nuovo episodio di violenza tra giovani è accaduto a Lecco nella giornata di venerdì: la vittima è un ragazzino trovato sanguinante dagli agenti della Squadra Volanti intervenuta dopo una segnalazione in via Cantù. Con lui si trovava anche la sorella in stato di shock

Entrambi hanno raccontato ai poliziotti di essere stati avvicinati poco prima da due altri giovani, un italiano ed uno straniero, che chiedevano loro se avessero una sigaretta. Il ragazzo rispondeva di non avere alcuna sigaretta in quanto non fumatore, ma di tutta risposta uno dei due contendenti gli si sarebbe avvicinato per controllare nelle tasche dei suoi pantaloni.

Il ragazzo ha quindi cercato di allontanare l’aggressore, ma questo di tutta risposta, spiegano dalla Questura, improvvisamente lo avrebbe aggredito sferrandogli una sberla ed un calcio al volto. Dopo di che i due si sarebbero allontanati, poco prima dell’arrivo degli agenti della Volante.

Le immediate ricerche effettuate dai poliziotti, sulla base della descrizione fornita da fratello e sorella, hanno permesso di rintracciare poco dopo i due aggressori in piazza Affari dove, alla vista dei poliziotti, i due hanno provato ad eludere il controllo di polizia aggirandosi con fare sospetto sotto i portici.

Acclarata la dinamica dei fatti, D.P., classe 2003, di nazionalità senegalese e O.M., classe 2005, italiano, entrambi con vari precedenti di polizia, sono stati accompagnati in Questura e successivamente denunciati per i reati di tentato furto e lesioni personali in concorso.