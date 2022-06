L’incidente in via Papa Giovanni XXXIII nel quartiere di Castello

Auto sbanda e si ribalta sulla carreggiata. Soccorsa automobilista

LECCO – Avrebbe sbandato urtando alcuni veicoli in sosta per poi ribaltarsi sulla carreggiata, la vettura condotta da una donna che è stata soccorsa nel pomeriggio di mercoledì nel rione di Castello.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30, in via Papa Giovanni XXIII, non lontano dallo stadio. Sono stati i passanti i primi a prestare aiuto all’automobilista, allertando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari insieme ai Vigili del Fuoco. Fortunatamente la donna avrebbe riportato solo lievi conseguenze.

Amaro è però lo sfogo di alcuni residenti: “In questo tratto di via ci sono già stati incidenti seri e più volte abbiamo chiesto l’installazione di dossi o dissuasori per costringere i mezzi in transito a moderare la velocità. Dopo l’ennesimo incidente auspichiamo che il Comune intervenga quanto prima, evitando il peggio”