Lecco, controlli straordinari della Polizia in centro città e in stazione

Identificate 95 persone e controllati 43 veicoli

L’obbiettivo è contrastare varie situazioni che hanno generato allarme sociale

LECCO – Nella serata e nel pomeriggio rispettivamente di lunedì 3 e venerdì 7 giugno, a Lecco, si sono svolti due servizi straordinari di controllo disposti dal Questore di Lecco Ottavio Aragona in alcune zone del centro, in particolare in via Volta, in via Cavour, in piazza Diaz, in piazza della Stazione e all’interno della stessa stazione ferroviaria.

I servizi erano finalizzati a verificare e contrastare varie situazioni segnalate che hanno recentemente generato allarme sociale. Sempre coordinati dalla Polizia di Stato, i controlli hanno avuto luogo con l’impiego del personale della Questura – Squadra Volanti, supportato dal personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco e da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano.

Complessivamente sono state identificate 95 persone e controllati 43 veicoli, anche con l’effettuazione di quattro mirati posti di controllo. Analoghi controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane.