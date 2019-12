Lecco, donna muore investita da un’auto sulle strisce pedonali

L’investimento è avvenuto poco dopo le 18.30 in Matteotti

Il tratto di strada, dove sono tratteggiate le strisce pedonali, risulta scarsamente illuminato

LECCO – Una donna di 61 anni è morta mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. E’ successo poco dopo le 18.30 lungo Corso Matteotti, poco prima della rotonda situata tra via Tonale e via Adamello.

Una donna, di origine straniera, è morta travolta da un’auto che, con tutta probabilità, stava scendendo dal quartiere di San Giovanni per raggiungere la zona del centro. L’impatto è stato devastante. Le condizioni della donna sono apparse da subito disperate e la chiamata ai soccorsi, giunti in loco in codice rosso, è risultata purtroppo vana. Sul posto l’auto medica e l’ambulanza di Lecco Soccorso.

Il tratto di strada dove sono disegnate le strisce pedonali risulta scarsamente illuminato e da quel punto in poi, scendendo verso il centro di Castello, da ieri i lampioni non sono in funzione. Corso Matteotti è stato chiuso al traffico per permettere alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi.