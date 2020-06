Lecco, incidente stradale in via Belfiore. Soccorso automobilista

Schianto tra due auto in via Belfiore a Lecco

Sul posto ambulanza e Polizia Stradale

LECCO – Incidente in mattinata all’incrocio tra via Belfiore dove due auto si sono scontrate all’incrocio con via Risorgimento. E’ successo poco dopo le 10 di martedì mattina.

Sul posto è intervenuto il personale della Croce San Nicolò in ambulanza e la Polizia Locale per rilevare il sinistro e gestire la viabilità. Soccorsa uno degli automobilisti coinvolti, una donna di 56 anni. Secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato traumi gravi.