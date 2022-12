Lecco. Infortunio in parete, intervento dei soccorsi al Pizzo Boga

Soccorsi mobilitati all’ora di pranzo per uno sportivo ferito dopo una caduta

Intervento dell’elicottero del 118 e del soccorso alpino sopra Laorca

LECCO – Soccorsi mobilitati all’ora di pranzo per un infortunio apparentemente serio accaduto al Pizzo Boga, parete di arrampicata situata sopra l’abitato di Laorca.

Ferito uno scalatore di 23 anni in seguito ad una brutta caduta. Richiesto sul posto l’intervento anche l’elicottero del 118 mobilitato insieme al Soccorso Alpino. Ancora non nota la dinamica dell’incidente e le condizioni della persona soccorsa. L’elicottero, dopo aver sbarcato il personale sanitario, è atterrato al campo da calcio di Campovai a Laorca, in attesa di recuperare il ferito e gli operatori.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.