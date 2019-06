Raid vandalico in viale Turati, distrutti i faretti vicino al cimitero

Il sindaco Brivio: “Persone che disprezzano il bene comune”

LECCO – “Un episodio che ha danneggiato, come tutte le azioni simili a questa, ciascuno di noi, un atto di vandalismo con il quale sono stati, è proprio il caso di dirlo, distrutti i faretti posizionati in viale Turati, lungo il muro di recinzione del cimitero monumentale di Lecco”.

E’ stato lo stesso sindaco Virginio Brivio a raccontare l’increscioso atto compiuto dai vandali nei giorni scorsi.

“Il Comune di Lecco ha prontamente provveduto a sostituirli, tanto prontamente da far sì che molti di voi non abbiano nemmeno avuto la possibilità di ‘ammirare’ quanto compiuto – ha detto -, ma la sostanza è che ore di lavoro e soldi pubblici sono stati impiegati per riparare un vandalismo causato da persone che disprezzano il bene comune e che così facendo arrecano un danno sia di immagine sia economico alla nostra città e a tutti noi”.