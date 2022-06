Lecco. Si ribalta con l’auto in via Ponte Alimasco: paura per un 47enne

L’incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì, poco dopo le 9

Sul posto ambulanza, vigili del Fuoco e polizia locale

LECCO – Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza seria per l’automobilista coinvolto questa mattina, mercoledì, in un incidente in via Ponte Alimasco. L’allarme è scattato intorno alle 9.15 per un’auto ribaltata: la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto, in codice rosso, un’ambulanza del Croce Rossa di Lecco, allertando anche i Vigili del Fuoco e la Polizia locale di Lecco.

Fortunatamente all’arrivo sul posto le condizioni del 47enne alla guida della Fiat Panda sono risultate meno gravi del previsto e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Ora toccherà agli agenti della Polizia locale di Lecco chiarire la dinamica del sinistro che ha provocato qualche minimo disagio alla viabilità.