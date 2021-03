Lecco. Via dell’Isola, anziano trovato morto in casa

Soccorsi in via dell’Isola a Lecco allertati dai conoscenti di un anziano

I pompieri forzano la porta. L’uomo è stato ritrovato morto in casa

LECCO – Sono stati alcuni conoscenti ad allertare i soccorsi nel pomeriggio di giovedì, preoccupati per le condizioni di un anziano, residente in via dell’Isola a Lecco, di cui non avevano più notizie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al personale della Croce Rossa e i Vigili del Fuoco che hanno dovuto forzare l’ingresso dell’appartamento per raggiungere l’anziano. Purtroppo l’uomo, classe 1945, è stato trovato morto dai soccorritori e ne è stato dichiarato il decesso.