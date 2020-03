Lombardia. Il governatore Fontana: “Merci e lavoratori potranno circolare”

Dopo un colloquio col premier Conte le rassicurazioni di Fontana

“I lavoratori si potranno muovere in tutta libertà”

LECCO – “Il presidente Conte mi ha ribadito che le merci continueranno a circolare regolarmente, mentre i cittadini che si recano a lavorare si potranno muovere in tutta libertà senza subire alcun vincolo o condizionamento”. Queste le parole del governatore della Lombardia Attilio Fontana durante un’intervista di pochi minuti fa a La7.

In queste ore si sta cercando di fare maggior chiarezza sulle nuove e più stringenti norme di contrasto al coronavirus e varate nella notte dal Governo.

Soddisfatto comunque per le misure prese dal Governo pur non condividendo il modo con cui si è giunti al nuovo decreto: “Da tempo sostenevo la necessità di misure più stringenti – ha continuato Fontana -. Dobbiamo fare in modo che il virus smetta di circolare, perciò è necessario fermare tutte quelle attività che potenzialmente consentono al virus di trasmettersi. Capisco che per la gente possa essere difficile”.