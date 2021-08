Malavedo. Incidente in bici. Ciclista finisce all’ospedale

Caduto in corso San Michele del Carso, avrebbe fatto tutto da solo

Trasportato al Manzoni di Lecco in codice giallo

LECCO – Avrebbe fatto tutto da solo il ciclista di 60 anni che, nella tarda mattinata di oggi, giovedì, è caduto in corso San Michele del Carso, a Malavedo.

L’uomo, in sella alla sua bici da corsa, stava procedendo verso Lecco, quando per cause ancora da stabilire ha perso il controllo finendo sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza Croce San Nicolò, con lo staff sanitario che ha prestato le prime cure al ciclista per poi trasportarlo all’ospedale di Lecco in codice giallo.