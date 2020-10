Malore in località Deviscio, elisoccorsa una donna

L’allarme intorno a mezzogiorno in località Deviscio

La donna è stata elisoccorsa

LECCO – Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti intorno a mezzogiorno di oggi, 7 ottobre, in località Deviscio, all’altezza della deviazione per la ferrata Gamma1, per soccorrere una donna colpita da malore.

Sul posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino e tre soccorritori specializzati SAF (Soccorso Alpino Fluviale) che, dopo aver individuato la donna, l’hanno trasportata in barella in una zona ottimale per il recupero in elicottero, giunto da Bergamo.

La donna è stata trasportata in ospedale in codice verde.