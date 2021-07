Interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti

Poco dopo le 12 di oggi, domenica, il violento temporale

LECCO – Come annunciato il maltempo è arrivato e, ancora una volta, lo ha fatto con violenza. Poco dopo le 12 di oggi, domenica 25 luglio, un forte temporale ha investito la nostra provincia a partire dalla Brianza. E proprio nella zona di Nibionno i Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti tempestivamente per alcuni allagamenti.

Una violenta grandinata ha investito la Brianza e in particolare l’Oggionese dove prati e strade sono stati imbiancati dai chicchi. La grandine è arrivata anche nella città di Lecco dove al momento non si segnalano particolari danni.

Problemi anche a Calolziocorte dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Mazzini, per l’allagamento del sottopassaggio a causa della forte pioggia. L’assessore alla Protezione Civile Cristina Valsecchi alle ore 13.45 ha segnalato la momentanea chiusura della strada che da corso Dante porta verso Olginate.

