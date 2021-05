Montagna. Cinque chiamate in meno di due ore, soccorritori al lavoro

Soccorritori impegnati su più fronti sulle montagne lecchesi

Cadute e malori: interventi in Grignetta, Magnodeno e sui rilievi tra Mandello e Abbadia

LECCO – Una caduta e quattro malori: 5 chiamate di soccorso in meno di due ore sulle montagne lecchesi quando sono da poco passate le 13. La prima richiesta di aiuto alle 11.46 è arrivata dalle montagne sopra Abbadia Lariana per una caduta che ha visto coinvolto, fortunatamente in maniera non grave, un uomo di 54 anni.

Alle 12.41 gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino insieme all’elisoccorso di Brescia sono stati allertati per un malore sul Monte Magnodeno. Pochi minuti dopo un nuovo intervento in una zona impervia di Pasturo per un uomo di 74 anni che si sarebbe sentito male. Una nuova chiamata al centralino del 118 è giunta alle 13.11 per un malore di una persona di 65 anni a Mandello, nella zona sopra Somana. Una decina di minuti dopo l’elisoccorso di Como si è alzato in volo per raggiungere una persona di 21 anni che si sarebbe sentita male in Grignetta, lungo la Cresta Cermenati.

Complice il bel tempo si sta rivelando una domenica di super lavoro per gli uomini del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e sanitari impegnati sulle nostre montagne.