Nuova ondata di maltempo, un grosso ramo cade sulla strada a Lecco

Intervento dei Vigili del Fuoco in via Cernaia, la strada che da Olate sale verso Bonacina

Regione Lombardia, in queste ore, ha emesso l’allerta gialla per rischio temporali e l’allerta arancione per rischio idrogeologico

LECCO – Nella prima mattinata di oggi, domenica 7 luglio, un forte temporale ha investito il nostro territorio. La grande quantità di pioggia e le forti raffiche di vento hanno creato qualche danno. In particolare i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in via Cernaia a Lecco, nel rione di Olate, dove un grosso ramo si è abbattuto sulla strada che sale verso Bonacina.

L’episodio è accaduto intorno alle ore 7, proprio nel mezzo dell’ondata di maltempo. Da una grossa pianta presente in un giardino privato si è staccato un grosso ramo che è piombato sulla strada. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno, perciò non si registrano feriti. I Vigili del Fuoco sono arrivati sono arrivati sul posto con un’autopompa.

Ricordiamo che Regione Lombardia, nel pomeriggio di ieri, ha emesso l’allerta gialla per rischio temporali fino alle ore 6 di lunedì 8 luglio e l’allerta arancione per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte dell’8 luglio. Si chiede prestare particolare attenzione e di segnalare eventuali eventi significativi al numero verde 800.061.160.