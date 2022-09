Ore 9.30 – SS36. Incidente nella Galleria del Barro in direzione Nord

LECCO – Incidente lungo la SS36, nella galleria del Monte Barro, in direzione Nord. Il sinistro è avvenuto alle 9.30 circa di questa mattina, sabato. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica di quanto accaduto.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi con ambulanza, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Lungo code e rallentamenti per chi sta viaggiando in direzione Valtellina.

Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.