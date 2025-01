Paura a Germanedo. Sorprende i ladri sul balcone e li mette in fuga

E’ successo ieri sera a Germanedo

Sporta denuncia ai Carabinieri

LECCO – Ha visto i ladri cercare di forzare una finestra ed entrarle in casa. Spavento ieri sera, martedì, per una residente in via dell’Eremo, a Germanedo che ha subito la sgradevole visita di alcuni malintenzionati, fortunatamente non andata a buon fine.

La donna si trovava in casa, al secondo piano di un condominio, quando ha sentito dei rumori provenire dal balcone e, guardando, ha visto i ladri cercare di forzare la finestra. Un incontro inaspettato anche per i malviventi che hanno così deciso di desistere dal loro intento, scappando. Stando a quanto appreso, parrebbe che i ladri avessero già tentato un’effrazione in un appartamento vicino.

Dopo il grande spavento la donna ha sporto denuncia ai Carabinieri. Un atto fondamentale, la denuncia, come più volte ricordato anche dall’amministrazione comunale nel corso delle ultime discussioni sul tema della sicurezza in città. “Denunciare – aveva detto la vicesindaco Simona Piazza – è importante perché altrimenti il fatto non sussiste e, statisticamente, non ci sono i dati che possano validare possibili e diversi interventi di controllo rispetto a quelli già previsti e attuati sul territorio”.