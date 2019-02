Da domani scatta l’allerta rosso per il rischio incendi nel lecchese

Nessuna precipitazione prevista e intensificazione del vento a partire dal pomeriggio

LECCO – Avviso si criticità per rischio di incendio boschivo, codice rosso per quanto riguarda il comasco e il lecchese.

“Si segnalano condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi, in accentuazione da domani pomeriggio (28 febbraio) in particolare sui settori di nord-ovest (Valchiavenna, Prealpi Varesine, Comasche e Lecchesi), in conseguenza dell’intensificazione dei venti prevista”.

In conseguenza dell’assenza di precipitazioni previste significative, della persistenza di temperature miti e del possibile intensificarsi della ventilazione a partire dal pomeriggio di domani, giovedì 28 febbraio in particolare sui settori di Nord-Ovest, si prevede l’aumento di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi e un generale aumento del rischio incendi boschivi.

Si raccomanda pertanto di intensificare e mantenere adeguate azioni di sorveglianza e pattugliamento del territorio.