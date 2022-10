Seconda ordinanza del Comune in via Volta a tutela della sicurezza pubblica

Misure efficaci per il Comune. Confermata la chiusura del passaggio dal condomino alla biblioteca e il Vallo

LECCO – Una seconda ordinanza per contrastare risse e spaccio in via Volta: il Comune ha deciso di confermare le limitazioni che erano state introdotte dallo scorso luglio, ovvero la chiusura del passaggio pedonale che porta alla biblioteca e, in accordo con i residenti, del cancelletto che ne consentirebbe l’accesso e che è regolato tramite una convenzione tra condominio e municipio.

Una decisione che, spiegano dal Comune, è stata sollecitata dagli stessi residenti e presa anche alla luce dei risultati già ottenuti dalla precedente ordinanza, a seguito della quale ci sarebbe stata una “normalizzazione – spiegano dall’amministrazione comunale – dei fenomeni costituenti reato, quali risse, aggressioni”.

La conferma delle limitazioni vuole “evitare il ripristinarsi di situazioni di pericolo – rimarcano dal municipio – che potrebbero minacciare l’incolumità dei cittadini che utilizzano il passaggio per l’accesso alla biblioteca civica nonché ai residenti del condominio interessato”.

Nello specifico, con decorrenza da oggi 1° ottobre, è stato confermato il divieto di accesso pedonale alle aree private a uso pubblico interne ai condomini di via Volta, civici 1/5, fatta eccezione per coloro che devono accedere a qualunque titolo ai condomini stessi, e la chiusura permanente dei cancelli pedonali e carrai dei condomini di via Volta n.1/5, nonché dei cancelli pedonali di accesso alla biblioteca dal Vallo delle Mura e dal giardino interno collegato a via Cavour e via Mascari.