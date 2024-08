Ritorno alla normalità: doppio incidente in SS36 ad Abbadia, tutti in coda

Viabilità in tilt tra guasti alla ferrovia e incidenti sulla SS36

A causare disagi anche l’ondata di maltempo che si è abbattuta all’alba

LECCO – Dopo il rientro dalle vacanze, inizio settimana difficile per la viabilità lecchese. Linea ferroviaria e circolazione stradale sono state messe a dura prova già dalla prime ore del mattino, a causa dell’intensa ondata di maltempo e di alcuni incidenti.

Un guasto alla stazione di Dervio, avvenuto intorno alle ore 4.30 di oggi (lunedì 26 agosto), sta causando grossi disagi alla circolazione ferroviaria, tanto che si registrano ritardi fino a sessanta minuti. Ad aggravare la situazione un successivo danno provocato dal maltempo all’infrastruttura ferroviaria nella stazione di Bellano-Tartavalle Terme.

Anche la viabilità stradale non è stata risparmiata, complice un doppio incidente sulla SS36 all’altezza dello svincolo di Abbadia in direzione Lecco. I due sinistri avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro, tra le sette e le otto del mattino, proprio nell’orario più critico, quando in tanti si mettono in viaggio per andare al lavoro. A provocarli sarebbero state le pozze d’acqua presenti sull’asfalto e determinate dalle forti piogge.

Nel primo caso coinvolte tre persone: una ragazza di 26 anni, un ragazzo di 32 anni e un uomo di 47 anni. I feriti sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Anche nel secondo caso tre le persone coinvolte, con ferite lievi, tra cui un bimbo di 9 anni, una ragazza di 30 anni e una donna di 48 anni.

Un lunedì mattina turbolento, su cui va a pesare anche il rientro dalle vacanze estive che per molti è avvenuto proprio questo fine settimana.