LECCO – E’ mancato questa mattina l’Ing. Pino Fiocchi, presidente lungimirante della Fiocchi Munizioni negli anni ’60 e ’70.

Nato il 14 luglio del 1924, è stato un grande imprenditore e uno dei principali attori dell’ascesa dell’azienda di Belledo nel panorama internazionale ed in particolare nel mercato USA, oltre che protagonista – grazie alla sua genialità – dell’innovazione tecnologica della produzione di munizionamento.

Per il suo impegno imprenditoriale aveva ricevuto il Premio Mercurio d’Oro nel 1970 dall’allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat.

“Fu per me un grande esempio di professionalità imprenditoriale – è il commento di Stefano Fiocchi presidente della Fiocchi Munizioni – mi ha sempre affiancato e supportato nel mio cammino in azienda. Mi onora ricoprire oggi il ruolo che fu suo”.