Sfruttamento prostituzione: maxi blitz in tutta Italia, coinvolta anche Lecco

L’operazione della Polizia di Stato ha coinvolto 27 province tra cui anche quella di Lecco

Sette le persone arrestate, 71 denunciate e, in un caso, è stata documentata la vendita illegale di Viagra

LECCO – Prestazioni sessuali a pagamento coperte da attività professionali inesistenti pubblicizzate anche online. Il blitz della Polizia di Stato è scattato oggi, giovedì 4 luglio, in 27 province italiane tra cui anche quella di Lecco.

La maxi operazione di polizia giudiziaria ha visto l’impiego di oltre 400 agenti coordinati dal Servizio Centrale Operativo (SCO) della Polizia di Stato. 27 le province interessate, sa Nord a Sud: Alessandria, Ancona, Aosta, Bari, Benevento, Catania, Cosenza, Cremona, Imperia, L’Aquila, Latina, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Napoli, Oristano, Parma, Pisa, Prato, Roma, Savona, Teramo e Vibo Valentia.

Controlli di polizia nei principali luoghi utilizzati, soprattutto da soggetti appartenenti alla criminalità straniera, in particolare cinese, dediti al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. In alcuni casi, a prostituirsi c’erano anche minorenni. Sette le persone arrestate, 71 denunciate e, in un caso, è stata documentata la vendita illegale di Viagra. Numerose le dosi di cocaina, hashish e eroina scoperte nel blitz. 51 gli stranieri irregolari identificati, 26 di questi erano stati già espulsi. Sotto sequestro un fucile, oltre 10.000 euro e tre immobili.