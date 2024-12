Soccorsi in lungolago nella notte: donna finisce in acqua, salvata dai Vigili del Fuoco

E’ successo poco dopo mezzanotte

La donna di 39 anni è stata poi portata in Ospedale in codice giallo

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco stanotte, poco dopo mezzanotte, in Lungo Lario Isonzo, per soccorrere una donna di 39 anni finita in acqua.

In posto inviata una squadra di terra e una nautica, ai soccorsi ha contribuito anche un altro ragazzo a bordo di una piccola imbarcazione.

Dopo averla recuperata i Vigili del Fuoco hanno riportato a riva la malcapitata, affidandola alle cure del personale sanitario di LeccoSoccorso giunto in posto. E’ stata trasportata all’Ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Presente anche la Polizia di Stato.