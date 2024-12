Spento l’incendio nei boschi sopra Lecco, in azione anche l’elicottero

Il rogo era scoppiato ieri pomeriggio nella zona di Cava Cornello

Vigili del Fuoco e antincendio boschivo in azione per domare le fiamme

LECCO – Si sono concluse in mattinata le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo scoppiato nel pomeriggio di ieri, domenica, nella zona di Cava Cornello, sopra Lecco.

In posto erano prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco e Valmadrera e i volontari dell’antincendio boschivo, che avevano arginato le fiamme.

Le operazioni di spegnimento, non semplici per via del luogo impervio, sono continuate poi questa mattina, curate dall’antincendio con anche l’ausilio di un elicottero.

Il rogo dovrebbe essere stato infine domato: in posto a verificare la situazione i Vigili del Fuoco.