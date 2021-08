Super lavoro per i Vigili del Fuoco: due giovani fuori strada, incendio su una barca e fuga di gas

Quattro interventi nella notte per i Vigili del Fuoco

Incidenti a Cortenova e sulla SS36, due giovani all’ospedale

LECCO – Nottata di interventi, quella tra giovedì e venerdì, per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco. Una squadra del distaccamento Volontario di Bellano è intervenuta intorno alle 23.20 per un incidente che ha coinvolto una macchina uscita di strada lungo la Provinciale 65 che da Cortenova sale verso Parlasco. Il personale ha liberato la giovane dalla vettura è l’ha consegnata ai sanitari. La 19enne è stata trasportata in ospedale in codice verde (poco critico) dall’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina.

Poco dopo la mezzanotte intervento di una squadra nautica per soccorrere una barca con principio di incendio a bordo sul lago di Garlate. La squadra, dopo aver raggiunto l’imbarcazione, ha portato in salvo 8 persone e ha trainato l’imbarcazione al primo porto disponibile. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i malcapitati, l’intervento di soccorso è durato circa due ore.

Infine, una una squadra con autopompa del distaccamento Volontario di Bellano è intervenuta per un autovettura ribaltata lungo la Statale 36 in direzione Nord, all’altezza di Colico. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura, mentre un ragazzo di 25 anni è stato trasportato all’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico).

Infine, intorno alle 4 di notte, una squadra con autopompa del Comando di Lecco si è recata a Garlate per una fuga di gas metano all’esterno di un condominio. Giunta sul posto la squadra ha messo in sicurezza la perdita e ha atteso l’arrivo dei tecnici dell’azienda del gas intervenuti per sistemare il guasto.