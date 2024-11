Treni. Circolazione sospesa tra Tirano e Sondrio, ripercussioni anche a Lecco

Previste cancellazioni e variazioni di percorso

Inconveniente sulla linea, in corso l’intervento dei tecnici di RFI

LECCO – Circolazione dei treni sospesa tra Tirano e Sondrio dalle prima mattinata di oggi (giovedì 7 novembre) per un inconveniente sulla linea. E’ in corso l’intervento dei tecnici di RFI. Ripercussioni, ovviamente, si sono avute anche nel territorio lecchese con disagi per i pendolari diretti a Milano. Previste cancellazioni e variazioni di percorso. Trenord ha istituito un servizio di bus sostitutivi nella tratta Tirano-Sondrio. Una situazione che è andata ad aggiungersi alla chiusura dell’Attraversamento di Lecco per un camion che avrebbe perso il carico.

Ecco i treni cancellati:

10290 (SONDRIO 05:20 – TIRANO 05:55)

10313 (SONDRIO 05:47 – LECCO 07:45)

10314 (LECCO 08:15 – SONDRIO 10:10)

10315 (SONDRIO 06:51 – LECCO 08:45)

10316 (LECCO 09:15 – SONDRIO 11:10)

2813 (SONDRIO 05:30 – MILANO CENTRALE 07:40)

Treni con variazioni:

2815 (TIRANO 06:12 – MILANO CENTRALE 08:40) parte da SONDRIO, ferma in tutte le stazioni fino a LECCO

2817 (TIRANO 07:00 – MILANO CENTRALE 09:40) parte da SONDRIO

Info sull’andamento del treno in APP e Sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.