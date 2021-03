L’uomo agiva nei comuni di Cremella, Costa Masnaga e Nibionno

Lo spacciatore è stato intercettato mentre si metteva a bordo della sua autovettura

CREMELLA – E’ stato trovato con 80 grammi di cocaina, gli agenti della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Mobile hanno arrestato P.P.V., brianzolo, classe 1982. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri, 15 marzo, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in ambito provinciale.

L’arresto è maturato a seguito di una breve indagine, nata grazie ad alcune fonti confidenziali che segnalavano uno spaccio di cocaina itinerante nei comuni di Cremella, Costa Masnaga e Nibionno. In particolare, lo spacciatore, contattato dai suoi clienti, si metteva alla guida della propria autovettura e consegnava le dosi nei luoghi concordati per gli incontri, lungo le vie dei comuni brianzoli. Effettuata la consegna, direttamente dall’autovettura, lo spacciatore riprendeva il suo itinerario fino ad esaurimento della sostanza stupefacente.

Dopo una serie di appostamenti per verificare l’attendibilità delle fonti, il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Lecco ha intercettato lo spacciatore proprio mentre si metteva a bordo della sua autovettura, cogliendolo così di sorpresa; a seguito di approfondito controllo l’uomo è stato trovato in possesso di 80 grammi di cocaina, nonché di due dosi già confezionate pronte per la vendita.

Il soggetto, pregiudicato per gli stessi reati, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida, avvenuta nella mattinata odierna con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni, in ambito provinciale, verranno effettuati ulteriori servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.