Discarica tra Bonacina e Versasio: rifiuti nei boschi accanto alla Lecco-Ballabio

LECCO – Le immagini si commentano da sole, ma la cosa che più dà fastidio è che sembra sia impossibile arginare il problema. I boschi dove sale la vecchia mulattiera tra il rione di Bonacina e Varsasio, purtroppo, sono diventati una discarica a cielo aperto. Lo scenario è desolante: dove il vecchio sentiero attraversa con un sottopasso il tracciato della Lecco-Ballabio, i rifiuti sono disseminati ovunque.

La piazzola di sosta che dovrebbe servire in caso di emergenza, viene utilizzata per scaricare di tutto: rifiuti, bottiglie, vecchi vestiti… con il cartello “divieto di scarico” che suona come un’amara beffa. Un problema che ormai va avanti da troppi anni. Nella zona stati fatti anche interventi di pulizia da parte di volontari, ma la maleducazione ancora una volta sembra avere la meglio. La domanda del lettore che ci ha inviato le foto delle scempio è una sola: “Ma davvero non si può fare proprio nulla contro questi incivili?”