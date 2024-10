Lecco. Scontro auto moto alla rotonda del Ponte Kennedy, traffico rallentato

Coinvolti nel sinistro un’auto e una moto

Incolonnamenti in entrata e uscita da Lecco

LECCO – Un’incidente alla rotonda del Ponte Kennedy a Lecco sta provocando rallentamenti sia in entrate che in uscita dalla città. A entrare in collisione una Ford Fiesta grigia e una Vespa, seppur senza gravi conseguenze per le quattro persone che risulterebbero coinvolte.

A entrare in loro soccorso la Croce Rossa di Valmadrera, allertati anche i Vigili Urbani. Il sinistro, avvenuto intorno alle 10, sta creando incolonnamenti sia in direzione Malgrate che verso Lecco.