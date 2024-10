Lecco: uomo finisce all’ospedale per presunta aggressione in centro

L’episodio, per il quale non si conoscono ancora i dettagli precisi, è avvenuto in piazza Garibaldi

Vittima un 61enne ricoverato in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco

LECCO – Intorno alle 16:38, di oggi, mercoledì, un uomo di 61 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo, vittima di un evento classificato come “aggressione”. L’intervento delle forze dell’ordine di un’ambulanza ha permesso di trasportare l’uomo al nosocomio lecchese.

L’accaduto resta avvolto nell’incertezza: al momento non si conoscono i dettagli precisi dell’evento e se vi sia stata un’aggressione vera e propria. Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono in corso per fare chiarezza su ciò che è successo realmente in una delle piazze più frequentate della città.

Nonostante il codice giallo con cui è stato trasportato in ospedale, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma il suo stato di salute sarà monitorato dai medici.