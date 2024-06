Malgrate. Via Foscolo nel mirino dei ladri. Quattro furti in meno di un mese

Residenti allarmati: “Di notte non si dorme più”

In più di un caso i malviventi si sono introdotti nelle case con i proprietari presenti

MALGRATE – La zona Gaggio a Malgrate presa di mira dai ladri: ben quattro gli episodi segnalati dai residenti nelle ultime tre settimane, tutti avvenuti in via Foscolo dove la tranquillità, purtroppo, non è più di casa.

Vittime delle incursioni una giovane coppia ma anche persone anziane e pensionati. Il sospetto è che si tratti dello stesso (o degli stessi) malvivente, in quanto la modalità di intrusione è la medesima. “In tutti i casi ho sentito che la serratura della porta di ingresso è stata scardinata – racconta un residente di via Foscolo – la cosa più preoccupante è che il ladro si è introdotto nelle case incurante del fatto che i proprietari fossero presenti”. Il tutto per un magro bottino, pochi soldi e oro nei casi più fortunati.

L’allerta in via Foscolo è massima, l’auspicio è che le telecamere di video sorveglianza possano aiutare le forze nell’ordine, allertate dai cittadini, a risalire agli autori dei furti: “Speriamo ci siano più controlli, soprattutto in orario serale, da un po’ di notti dormire è diventato impossibile” conclude amareggiato il residente.

Della situazione è al corrente anche l’amministrazione comunale: “Siamo stati avvisati – ha fatto sapere il neo sindaco Michele Peccati – proprio questa mattina ho parlato con il Maresciallo dei Carabinieri di Valmadrera, anche lui al corrente della situazione. Sono in corso le verifiche del caso, intanto ho chiesto la possibilità di incrementare i passaggi delle pattuglie”.