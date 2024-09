Maltempo nelle Marche, anche i VVF di Lecco in aiuto alla popolazione

Tra i comuni più colpiti Numana e Porto San Giorgio

In posto anche le unità fluviali del comando VVF di Lecco

NUMANA/PORTO SAN GIORGIO – Anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono impegnati nelle Marche, in particolare nelle Province di Ancona e Macerata, sferzate dal maltempo.

Auto in panne, sottopassi allagati, alberi caduti e smottamenti: gli interventi sono molteplici, tra i comuni più colpiti Numana e Porto San Giorgio dove si stanno concentrando le operazioni dei pompieri.

A Grotta di Loreto (nelle foto) le squadre hanno prestato soccorso agli automobilisti in difficoltà ed evacuato il personale in un locale commerciale della zona. In posto sono state inviate da Lecco anche le unità fluviali in rinforzo.