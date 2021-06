Intervento di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

Una donna di 63 anni è stata soccorsa ad Abbadia

ABBADIA LARIANA – Soccorsi in azione intorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 23 giugno, per una escursionista che si è infortunata lungo il “Sentiero del Viandante” nel nuovo tratti tra Abbadia e Lecco.

Una donna di 63 anni si è fratturata una gamba, sul posto è subito giunta una squadra del nucleo Saf dei Vigili del Fuoco di Lecco che, raggiunta la malcapitata, ha iniziato la predisposizione al trasporto con barella Kong. Nel frattempo è giunta anche una squadra della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino con infermiere. Valutata e stabilizzava, la persona è stata trasportata in sinergia dalle due squadre fino all’ambulanza per il trasporto in ospedale.