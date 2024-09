Colico. Disavventura in barca a vela, marito e moglie soccorsi nel lago

E’ successo nel tardo pomeriggio al largo di Colico

COLICO – Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori l’incidente in acqua avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Colico. Vittime della disavventura marito e moglie, di 59 e 54 anni, finiti nel lago durante un’uscita in barca a vela.

Stando a quanto appreso i due erano a bordo del piccolo natante quando la donna, per motivi da chiarire, è caduta in acqua. Il marito si è tuffato per aiutarla ma a quel punto la barca si è allontanata e i malcapitati non sono riusciti a raggiungerla per risalire a bordo. I coniugi sono così rimasti a lungo in acqua, fortunatamente entrambi indossavano i giubbotti salvagenti. Ad accorgersi dei due in difficolta alcune persone dalla riva che hanno allertato i soccorsi mentre un gommone è uscito sul lago per recuperarli.

In posto si è portato via lago l’equipaggio dell’idroambulanza della Croce Rossa Nau140 (oggi era l’ultimo giorno di servizio in convenzione con Areu) e la Guardia Costiera, mentre via terra sono giunte due ambulanze e l’automedica. Visitati a riva, i due coniugi sono stati trovati in leggero stato di ipotermia e trasportati in codice verde all’Ospedale di Gravedona per le cure del caso.