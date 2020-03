Coronavirus, primo caso a Mandello. Il sindaco: “Consapevolezza, no allarmismi”

Primo caso di Coronavirus a Mandello del Lario

Il sindaco: “Non alimentiamo allarmismi ma la consapevolezza che la problematica è reale”

MANDELLO – Anche un cittadino residente a Mandello è risultato positivo al Coronavirus. E’ il primo caso nella cittadina lariana.

“Una notizia che ero certo di ricevere prima o poi – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – Questa informazione non deve alimentare allarmismi ma dare la consapevolezza che la problematica è reale e ci coinvolge in prima persona. E’ necessario rispettare le indicazioni contenute nei decreti che si sono susseguiti in questi giorni”.

“Anzi – prosegue Fasoli – ognuno di noi deve fare ancora tutto ciò che ritiene utile per evitare il diffondersi di questa influenza. ATS segue direttamente la questione senza dare (giustamente) informazioni personali. Si occupano di tutto loro senza ulteriori provvedimenti comunali…”