Dervio. Barca ‘strappa’ le boe, inseguita dalla Polizia Locale in gommone

Barca rompe la catena di boe a difesa dei bagnanti a Dervio

Polizia Locale e sindaco la raggiungono con un gommone

DERVIO – Avrebbero scelto le boe, che delimitano la zona destinata ai bagnati, per ormeggiare la loro barca a vela ma il natante, troppo pesante, ha trascinato via la catena di galleggianti, rimasti poi alla deriva nel lago. E’ successo nel primo pomeriggio a Dervio.

La segnalazione, rimbalzata sui social, è arrivata alla Polizia Locale e al sindaco Stefano Cassinelli, già impegnati in controlli domenicali per le strade del paese.

“Al momento la Polizia Locale associata di Dervio e Colico è sprovvista di un natante per muoversi sul lago, recentemente abbiamo partecipato e vinto un bando, presto lo avremo” spiega il primo cittadino.

Così per recuperare le boe, gli agenti hanno chiesto aiuto ad un’attività di noleggio di gommoni che ha prestato un mezzo agli agenti che, accompagnati dal sindaco (il quale vanta un’esperienza di 11 anni come operatore di salvataggio in acqua per la Croce Rossa) hanno riportato i galleggianti verso riva, ripristinandoli nella loro posizione.

Non solo: avendo la foto della barca in questione, agenti e sindaco l’hanno individuata al largo e raggiunta col gommone, identificandone gli occupanti. Saranno segnalati all’autorità di bacino per danneggiamento ed eventuali sanzioni per il mancato rispetto delle norme. “I signori si sono scusati – spiega il sindaco Cassinelli – e hanno detto che pagheranno i danni. Ringrazio l’azienda che ci ha fornito il gommone e che ci ha permesso di recuperare le boe che altrimenti sarebbero rimaste alla deriva”.