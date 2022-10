L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 9

Chiusa la carreggiata per permettere le operazioni di soccorso

DERVIO – Grave incidente questa mattina, venerdì, lungo la SS 36 in direzione sud all’altezza del Comune di Dorio.

In volo è stato fatto alzare anche l’elisoccorso di Sondrio per velocizzare le operazioni di salvataggio delle persone coinvolte nell’incidente.

Dalle prime informazioni a disposizione si tratterebbe di un’auto ribaltata in galleria senza coinvolgere altri mezzi.

Sul posto, allertati in codice rosso, corrispondente alla massima gravità, sono state inviate un’ambulanza della Croce Rossa di Colico, l’automedica e l’elisoccorso. Presenti le forze dell’ordine e anche i Vigili del Fuoco di Lecco con squadre provenienti sia da Lecco che da Bellano. Sono stati proprio i pompieri a estrarre dall’auto, tramite cesoie e divaricatori, la persona ferita affidandola poi alle cure del personale sanitario.

Seri i traumi riportati tanto che è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale di circolo di Varese in codice giallo.

La carreggiata sud è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso.

Presenti in loco anche le squadre Anas che, insieme alle forze dell’ordine, stanno lavorando per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile