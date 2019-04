Doppio incidente a Bellano, investiti un ciclista di 55 anni e poi un pedone di 78

Il primo allarme è scattato intorno alle 15.30, pochi minuti dopo la seconda chiamata ai soccorsi

BELLANO – L’allarme è scattato per due volte nel giro di pochi minuti a pochi metri di distanza.

Paura a Bellano intorno alle 15.30 per un ciclista di 55 anni investito lungo la Strada Provinciale 72, nel centro del paese.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, fortunatamente le ferite riportate dall’uomo si sono rivelate meno gravi di quanto si era pensato all’inizio.

Sul posto automedica, un’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’elisoccorso da Como che, poi, è stato dirottato sul secondo incidente. Il ciclista, cosciente, ha riportato un trauma cranico e un sospetto politrauma quindi è stato trasportato all’ospedale di Lecco.

Pochi minuti dopo i soccorsi si sono portati in via Vittorio Veneto, sempre a Bellano, per l’investimento di un uomo di 78 anni. Anche in questo caso, nonostante la chiamata in codice rosso, l’uomo fortunatamente avrebbe riportato traumi apparentemente non gravi.