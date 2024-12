Dorio. Incidente in galleria sulla SS36 in direzione Nord

Chiusa momentaneamente la carreggia Nord con uscita obbligatoria a Bellano

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 19 di questa sera. Soccorsi al lavoro. Code inevitabili per chi sta viaggiando in direzione Sondrio

DORIO – Un incidente stradale nel quale sono stati coinvolti due mezzi pesanti si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, sulla SS36, all’interno della galleria Corte, in direzione nord. Secondo le prime informazioni disponibili, è rimasta coinvolta una persona, un uomo di 43 anni, mentre la carreggiata nord è stata momentaneamente chiusa con uscita obbligatoria a Bellano.

L’allarme è scattato poco prima delle 18, con l’intervento immediato dell’automedica, dell’ ambulanza del Soccorso Bellanese, dei Vigili del Fuoco e della Polstrada. Le squadre di soccorritori sono attualmente al lavoro per prestare assistenza alla persona coinvolta e valutare le sue condizioni.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione con code e rallentamenti per chi sta viaggiando in direzione Sondrio.

Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.