Esino Lario: ferito da un colpo di fucile, 47enne in ospedale

L’episodio accaduto questa mattina a Esino Lario

Un 46enne ferito da un colpo di fucile, circostanze da chiarire

ESINO – E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo l’uomo soccorso questa mattina, martedì, ad Esino Lario ferito da un colpo di fucile.

Il fatto è avvenuto intorno alle 8.30 in via Monte Santo dove sono intervenuti gli uomini del Soccorso Bellanese, per prestare le prime cure al ferito, e l’elicottero del 118 per trasportarlo in ospedale. L’uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo ad un braccio.

L’incidente potrebbe essere avvenuto nel corso di una lite, al momento non sono chiare le circostanze dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per chiarire l’episodio.