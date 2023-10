Frana a Perledo in località Gittana, chiusa la Strada del Verde

Lo smottamento nella notte tra sabato e domenica

Il tratto interessato, Gittana-Riva di Gittana, resterà chiuso per qualche giorno

PERLEDO – Frana nella notte tra sabato e domenica sulla Strada del Verde a Perledo. Due metri cubi di roccia sono piombati sulla carreggiata nel tratto Gittana-Riva di Gittana. Nessuna persona o veicolo rimasti coinvolti nello smottamento.

Il muro che sovrasta la strada, su cui si trova anche un’abitazione, risulterebbe pericolante. Il sindaco Fabio Festorazzi sta provando a contattare i proprietari, per poi valutare insieme ai tecnici gli interventi da effettuare per la rimessa in sicurezza.

Nel frattempo, il primo cittadino ha comunicato che la strada dove è avvenuta la frana resterà chiusa per qualche giorno.