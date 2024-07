Fuga di gas a Mandello, individuata e bloccata la perdita

Interrotta la fuoriuscita di metano in viale della Costituzione, ora da verificare le abitazioni vicine

Operativi sul posto Vigili del Fuoco e Lereti

MANDELLO – Un’importante fuga di gas si è verificata a Mandello questa mattina, venerdì, nella zona di Viale della Costituzione. Sul posto stanno operando quattro squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui il nucleo Nbcr, e Lereti, società adibita alla distribuzione del metano.

A essere interessato un tubo della media pressione, già individuato dagli operatori sul posto, danneggiato da un pezzo di muro crollato in una zona agricola nelle vicinanze dell’abitato di Mandello, tra Olcio e via agli Archi.

L’emergenza risulterebbe ormai rientrata, con la perdita di gas bloccata, anche se proseguiranno le verifiche nelle vicine abitazioni, che continuano ad avvertire un forte odore, per assicurarsi che non ci siano ulteriori fughe o sacche.

Nel frattempo il sindaco Riccardo Fasoli ha invitato la popolazione a tenere chiuse le finestre e spostarsi solo se necessario: “Fortunatamente la perdita si è verificata lontana dalle case, però non è stato semplice individuarla”. In tutto il paese l’odore di gas si era avvertito diffusamente, adesso che la criticità è risolta dovrebbe scomparire in breve tempo.