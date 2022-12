Furto in pieno giorno alla Bottega Equosolidale di Mandello, rubato l’incasso

I malviventi hanno danneggiato la porta d’ingresso per introdursi

MANDELLO – Un furto messo a segno in pieno giorno quello subito ieri, sabato 10 dicembre, dalla Bottega Equosolidale di piazza della Vittoria a Mandello.

“Tra le ore 12.30 e le 15, qualcuno si è introdotto nella Bottega Equosolidale, portando via l’incasso e facendo un bel danno alla porta d’ingresso – ha raccontato uno dei volontari che lavorano nel negozio -. La bottega vive di solidarietà, siamo tutti volontari e questo fatto ci ha molto scoraggiato”.

Un appello, poi, ai residenti della zona: “Se qualcuno dovesse aver visto qualcosa di strano nell’orario indicato chiediamo di comunicarcelo e soprattutto vi aspettiamo in bottega per un saluto, per una pacca sulla spalla e per dare un aiuto in più”.