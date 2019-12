Gli Alpini di Mandello piangono il reduce Franco Raffaldi

Scomparso a 95 anni il mandellese Franco Raffaldi

Decano degli alpini, era sopravvissuto alla prigionia in Germania

MANDELLO – Il gruppo degli Alpini di Mandello piange la scomparsa di Franco Raffaldi, 95enne decano dell’Ana mandellese e reduce di guerra.

Obbligato a partire per il secondo conflitto mondiale a soli 19 anni, era stato assegnato al Battaglione degli Alpini di Morbegno. Catturato dai tedeschi nella zona di Bolzano, fu fatto prigioniero e costretto in un campo di lavoro in Sassonia, a Dresda.

Fu liberato dagli americani nell’aprile del 1945. Lo scorso 2 giugno, a Lecco, Franco Raffaldi era stato insignito della medaglia d’onore in occasione della Festa della Repubblica.