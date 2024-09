Grave il 22enne vittima dell’incidente sulla SS36

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 18.30 di questa sera, all’altezza del comune di Dervio, lungo la carreggiata sud

DERVIO – Versa in gravi condizioni, all’ospedale Manzoni di Lecco dove è stato ricoverato, il giovane di 22 anni vittima dell’incidente avvenuto poco dopo le 18.30 di questa sera, lunedì lungo la SS36 in direzione sud, all’altezza del comune di Dervio.

Il giovane, alla guida della sua auto, per cause ancora al vaglio della Polstrada, ha perso i controllo del mezzo. Nell’incidente il giovane è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorritori, tra cui: l’ambulanza della Croce Rossa di Colico, l’auto medica, i Vigili del Fuoco di Lecco e la Polizia Stradale. Dopo le prime cure ricevute sul posto il 22enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco.