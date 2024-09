Dervio, ore 18:35. Incidente sulla SS36 in direzione Sud

Sul posto sono intervenuti i soccorsi tra cui automedica, ambulanza, Vigili del Fuoco e Polstrada

DERVIO – Incidente stradale lungo la SS36 in direzione sud, all’altezza del comune di Dervio. Il sinistro si è verficato alle 18:35 circa, nel quale sarebbe rimasta coinvolta una sola auto. Secondo le prime informazioni, un giovane di 22 anni è rimasto ferito, ma al momento non si conosco ancora le sue condizioni. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorritori, tra cui: l’ambulanza della Croce Rossa di Colico, auto medica, Vigili del Fuoco di Lecco e Polizia Stradale. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente. Inevitabili le code per chi sta viaggiando in direzione Lecco.