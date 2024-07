Grave incidente a Mandello, investito un uomo di 64 anni

E’ successo nella serata di martedì in via Nazario Sauro

MANDELLO – Grave incidente nella serata di martedì 9 luglio a Mandello. Erano passate da pochi minuti le ore 22 quando è scattato l’allarme in via Nazario Sauro per soccorre un uomo di 64 anni investito. Sul posto sono intervenute un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e l’automedica da Lecco. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale di Lecco.