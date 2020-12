Lago. Schianto mortale in SS36: la vittima è un 56enne valtellinese

Incidente in SS36 tra Bellano e Dervio. Morto un 56enne

L’uomo risiedeva a Cosio Valtellino, la sua auto si è schiantata in galleria

BELLANO – Gravissimo incidente quello avvenuto nella prima mattinata di sabato lungo la SS36 sul lago: un automobilista di 56 anni ha perso la vita in uno schianto in galleria, nel tratto tra Bellano e Dervio.

La sua auto stava procedendo in direzione Sondrio quando, per cause non note, è uscita di strada finendo per impattare contro il muro di una piazzola di sosta, posta a lato della carreggiata. Uno scontro che non ha lasciato scampo al guidatore.

L’uomo risedeva a Cosio Valtellino ed era vestito in abiti di lavoro, è probabile si stesse recando in un cantiere edile. Lanciato l’allarme è intervenuto il personale del Soccorso Bellanese con un’ambulanza insieme ai medici del 118 e tre squadre dei vigili del fuoco, oltre alla Polstrada. Purtroppo per il 56enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari ne hanno constatato il decesso.