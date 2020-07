Lierna. Tragedia nel lago, Marcelli: “Serve più sicurezza per le nostre spiagge”

La tragedia di questa mattina a Lierna riaccende i riflettori sulla sicurezza delle spiagge del lago

Marcelli: “Serve un servizio di bagnini o comunque la presenza di una barca di soccorso”. Rimarcata anche l’assenza di defibrillatori

LIERNA – “Serve più sicurezza sulle spiagge del nostro lago”. Ne è convinto Nunzio Marcelli, volto storico del panorama amministrativo locale (attualmente è consigliere di minoranza), che questa mattina, sabato, ha assistito impotente alla tragedia che è costata la vita a un ragazzo di 23 anni, colpito da malore mentre stava facendo il bagno con un amico. “Quanto accaduto questa mattina testimonia l’urgenza che i sindaci del lago si trovino per gestire la situazione e garantire la sicurezza alle tantissime persone che scelgono i nostri lidi per trascorrere momenti di svago e di relax”.

Questa mattina, in spiaggia, a Riva Bianca si contavano almeno 600 persone. “Bisogna attivare un servizio di sicurezza con dei bagnini o almeno prevedere una barca di soccorso che perlustri lo specchio di lago quanto meno nel fine settimana”.

Le lunghe e disperate operazioni di soccorso sono state seguite da tantissime persone. In tanti hanno ribadito la necessità di posizionare dei defibrillatori sulle spiagge in modo da poter intervenire con urgenza in caso di malori.